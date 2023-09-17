الصحة تخاطب مجلس الخدمة للمصادقة على تعيين خريجي 2022 (وثائق)

السومرية نيوز – محليات



خاطب وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الأحد، مجلس الخدمة الاتحادي للمصادقة على تعيين خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية لسنة 2022.



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