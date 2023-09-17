نائب يكشف عدد العمال الأجانب في العراق وقيمة رواتبهم شهرياً

وقال عرب في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، "سنطبق تطبيقا الكترونيا خاصا بقانون الضمان الاجتماعي"، مضيفاً: "سنصل إلى 4 مليون مضمون في دائرة الضمان والتقاعد".وتابع: "اكتشفنا تجاوز 37 ألف عائلة على الرعاية الاجتماعية"، مبيناً أن "قيمة الرواتب الاجتماعية تبلغ 4 ترليونات دينار".ولفت إلى أن " مجلس النواب والحكومة بقانون الضمان الاجتماعي جعلوا القطاع الخاص ينافس القطاع العام"، مؤكداً أن "قانون الضمان أسهم في إثراء القطاع الخاص".وأكمل عرب، بالقول: "وضعنا ضوابط على رب العمل تصل للسجن والحبس حال أخفى معلومات عن العمال"، مشدداً على أن "القطاع الخاص سيكون منافسا قويا للقطاع الحكومي".وأوضح، أن "عدد العمال الأجانب في العراق نحو 800 ألف عامل ويتقاضون رواتب تقدر بـ320 مليون دولار شهرياً".في سياق أخرى، رأى عرب أن "إرسال الحكومة الاتحادية 700 مليار دينار إلى كردستان خطوة غير صحيحة"، مستدركاً: "كان على السوداني حل المشكلة مع الإقليم بطريقة قانونية".