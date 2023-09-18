مجلس المفوضين يصادق على نماذج أوراق الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات

وذكرت المفوضية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد دعمه الكامل للعملية الانتخابية ولعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال لقائه برئيسي مجلس المفوضين، والإدارة الانتخابية، وأعضاء المجلس الذين أكدوا بذل الجهود لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد في 18 كانون الأول 2023".واضاف، أن "مجلس المفوضين عقد العديد من الجلسات الاعتيادية والاستثنائية، لمناقشة عدة موضوعات ترد في جدول الأعمال، وأصدر على إثرها جملة قرارات منها التصديق على نموذج ورقة الاقتراع الوطنية المخصصة لناخبي التصويت الخاص، ونماذج التصويت العام المخصص لكل دائرة انتخابية من الدوائر الـ (15) دائرةً المنتشرة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، مع مراعاة حجم الورقة بشكل يتناسب وعدد القوائم الانتخابية في كل دائرة".وتابع ان "المجلس صادق على الحملات الإعلامية المخصصة لتوزيع البطاقة البايومترية والحملة الإعلامية التوعوية لتثقيف الناخبين بإجراءات الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، فضلًا عن تمديد مدة تحديث سجل ناخبي محافظات إقليم كردستان الى نهاية الدوام الرسمي ليوم 20 أيلول الحالي، التي أسفرت عن تسجيل (277.024) ناخبًا لغاية يوم 16 أيلول الحالي، والتصديق على نظام الاقتراع والعد والفرز لانتخابات برلمان الإقليم".وأكد أن "مجلس المفوضين قرر وضع آلية تضمن حيادية عمل موظفيها من أقارب المرشحين وصولًا الى الدرجة الرابعة يوم الاقتراع في مراكز الاقتراع ومحطاتها سواءٌ العاملين بصفة ملاك وظيفي أم عقود دائمة".