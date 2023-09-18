بعد توقفه 30 عاماً.. إعادة تشغيل القطارات على خط سايلو الشرقاط بالموصل

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، انها "اعادت تشغيل القطارات على خط سايلو الشرقاط في الموصل".



وأشارت الى، أن "الخط كان متوقفاً منذ 30 عاماً".

وكانت وزارة النقل، قد أعلنت، في وقت سابق، قرب إعادة تشغيل خط سايلو الشرقاط في محافظة نينوى، بعد توقفه لأكثر من 30 عاما.وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الكوادر الهندسية والفنية التابعة للشركة العامة لسكك حديد العراق، باشرت إعادة تأهيل خطوط سايلو الشرقاط، بعد أن كان متوقفا منذ 30 عاما،وأضافت، أن "تفعيل هذا الخط يعتبر انجازا كبيرا، إذ يعمل هذا الخط على إيصال الحنطة من ميناء ام قصر الجنوبي لتفريغها عبر الخط الفرعي الواصل الى سايلو الشرقاط التابع الى وزارة التجارة، دعما للسلة الغذائية".وأكدت الوزارة: "الإيفاء بالتعاقدات الرسمية بين ادارة السكك والشركة العامة لتجارة الحبوب، دعما للسلة الغذائية لأهالي المنطقة الشمالية، وزيادة الموارد المالية للشركة.وأشار البيان الى، أن "سايلو الشرقاط واحد من أكبر السايلوات بالبلاد، إذ تبلغ السعة التخزينية له 180 ألف طن".ونوهت الوزارة، بأن "الخط الواصل للسايلو تعرض لأعمال تخريبية وارهابية وسرقة مكونات السكة".وأشارت الى "ربط السايلو بمحطة وادي المر حتى يكون الخط الرئيسي بين بغداد والموصل واصلاً الى هذا السايلو"، مبينة ان "هناك خطا فرعيا بحدود 7 - 8كم".وأكدت وزارة النقل "اعمار وتأهيل هذا الخط بالكامل والآن هو جاهز لإستلام حمولات الحنطة من ميناء ام قصر، بعد أن تمت إزالة التجاوزات على خط السكة".