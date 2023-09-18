الحكيم: الموازنة الثلاثية ستحول العراق لورشة عمل بما توفره من فرص ومشاريع

وذكر المكتب الاعلامي للحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، التقى السفير البريطاني الجديد ستيفن هيتشن، متمنيا له النجاح في مهمته الدبلوماسية في العراق".وجدد الحكيم "التأكيد على أهمية انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي ورغبته وسعيه في هذا الاتجاه، وبما يحقق مصالح شعبه"، مشيرا الى "طبيعة المتغيرات التي تشهدها الساحة العراقية".وأشار الى أن "الموازنة الثلاثية ستحول البلاد إلى ورشة عمل بحكم ما توفره من امكانات وفرص ومشاريع خدمية وعمرانية وتنموية"، مؤكداً على" ضرورة الحفاظ على استقرار العراق كونه يصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي والدولي".وشدد الحكيم "على أهمية إصلاح الواقع الإداري في البلاد حيث إنه عانى من تداخل وتراجع القوانين مما يتطلب تحديثه وتحديث القوانين بما ينسجم مع التحديات والفرص المتاحة".