إقرار الخطة الزراعية الشتوية للموسم المائي الجديد.. هذه تفاصيلها

وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزيري الموارد المائية، عون دياب عبد الله، والزراعة ترأسا اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين الوزارتين لمناقشة الخطة الزراعية الشتوية للموسم 2023-2024".وأضافت، أن "الاجتماع تضمن عرض للوضع المائي في البلد من ناحية الخزين في السدود العراقية وتوقعات الارصاد للفترة المقبلة وتم الاتفاق على اقرار خطة زراعية تبدأ من 1-10-2023 وكالاتي:1- زراعة 1.5 مليون دونم على المياه السطحية.2- زراعة 4 مليون دونم على المياه الجوفية.وأشارت الى "ضرورة الاستمرار بتامين المياه للاحتياجات الاخرى بالنسبة للاستخدامات المدنية والبيئية وسقي البساتين بمساحة 1.1 مليون دونم".كذلك تمت التوصية على "ضرورة التعاون بين الوزارتين لإنجاح الموسم الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة ومنع التجاوزات، بمختلف أنواعها".