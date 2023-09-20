الحرارة تأبى الرحيل عن أيلول.. تعرف على طقس العراق للأيام الاربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الخميس، الطقس صحو في جميع مناطق البلاد، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وأضافت، أن "يوم الجمعة، الطقس صحو في جميع مناطق البلاد، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والوسطى".وأشارت إلى، أن "السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأوضحت، أن "الحالة الجوية ليوم الأحد المقبل، الطقس صحو في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسيكون الطقس صحواً إلى غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".