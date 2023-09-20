مطالب "التوسعة والإشغال" تتجدد امام وزارة التعليم (صور)

السومرية نيوز - محليات



جدد العشرات من المتقدمين للدراسات العليا، اليوم الأربعاء، تظاهرتهم امام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للمطالبة بتوسعة وإشغال المقاعد الدراسية.

وقال مراسلنا، إن عشرات المتقدمين للدراسات العليا، تظاهروا امام وزارة التعليم وسط العاصمة بغداد، مبيناً أن المتظاهرين طالبوا بإشغال مقاعد الدراسات الشاغرة وتوسعة المقاعد الدراسية.

وأضاف، أن المطالبين بتوسعة المقاعد نظموا نحو 13 تظاهرة سابقة، والى الان لم يجدوا استجابة من وزارة التعليم.