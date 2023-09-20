هل هاجم الصدريين منزل إياد علاوي بعد تصريحاته عن قصف الإمام علي (ع)؟



السومرية نيوز - محليات



تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يزعم مهاجمة مقر رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي من قبل أنصار التيار الصدري بسبب "تصريحه الاخير واتهامه لجيش المهدي بقصف ضريح الامام علي (ع)".

لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام" المختصة بكشف الاخبار المزيفة، أكدت أن "الادعاء المرفق غير صحيح، إذ وعلى الرغم من أن اللغة المسموعة بالفيديو ليست عربية كما هو واضح، إلا أن المقطع سبق أن شاركه ‏نائب مدير إدارة الإعلام في وكالة البث التلفزيوني والإذاعي العامة الأذربيجانية‏ (إسماعيل جابييف‏) ظهر أمس 19 أيلول 2023، مرفق بنص مفاده (قره باغ هي أذربيجان! لن يبقى حتى إرهابي أرمني واحد في قره باغ)".



حيث أعلنت الحكومة في أذربيجان عن انطلاق عمليات عسكرية في منطقة ناغورني قره باغ، وذلك بعد أن أعلنت عن مقتل أربعة شرطيين ومدنيين بانفجار لغمَين في ذات المنطقة، واتّهمت الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال "الإرهابية"، في وقت دعت أرمينيا الأمم المتحدة إلى التحرك بشأن التصعيد من قبل جارتها، ولقي 25 شخصًا على الأقل مصرعهم خلال العملية.



وفي وقت سابق، تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرفق بنص مفاده "المئات من انصار التيار الصدري يهاجمون منزل أياد علاوي في بغداد بعد تصريح الاخير في مقابلة تلفزيونية والتي ذكر فيها عن وجود صور لقصف صحن الامام علي بالنجف الأشرف من قبل جيش المهدي في 2004 لاجل احراج حكومة علاوي".



وفندت مجموعة "التقنية من أجل السلام" الادعاء المرفق، مؤكدة أن "مقطع الفيديو المتداول قديم سبق أن نُشر عام 2022، ويعود لتظاهرات شهدتها العاصمة بغداد في وقتها، واعتصام المحتجين داخل مجلس البرلمان". حيث أعلنت الحكومة في أذربيجان عن انطلاق عمليات عسكرية في منطقة ناغورني قره باغ، وذلك بعد أن أعلنت عن مقتل أربعة شرطيين ومدنيين بانفجار لغمَين في ذات المنطقة، واتّهمت الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال "الإرهابية"، في وقت دعت أرمينيا الأمم المتحدة إلى التحرك بشأن التصعيد من قبل جارتها، ولقي 25 شخصًا على الأقل مصرعهم خلال العملية.وفي وقت سابق، تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرفق بنص مفاده "المئات من انصار التيار الصدري يهاجمون منزل أياد علاوي في بغداد بعد تصريح الاخير في مقابلة تلفزيونية والتي ذكر فيها عن وجود صور لقصف صحن الامام علي بالنجف الأشرف من قبل جيش المهدي في 2004 لاجل احراج حكومة علاوي".وفندت مجموعة "التقنية من أجل السلام" الادعاء المرفق، مؤكدة أن "مقطع الفيديو المتداول قديم سبق أن نُشر عام 2022، ويعود لتظاهرات شهدتها العاصمة بغداد في وقتها، واعتصام المحتجين داخل مجلس البرلمان".