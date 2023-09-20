هل هاجم الصدريين منزل إياد علاوي بعد تصريحاته عن قصف الإمام علي (ع)؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
10:45 AM
الى
11:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
السوداني يتحدث من نيويورك عن التنمية والعمل المناخي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-468317-638307983109858037.jpeg
هل هاجم الصدريين منزل إياد علاوي بعد تصريحاته عن قصف الإمام علي (ع)؟
محليات
2023-09-20 | 05:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/38/حسين-حاتم
4,590 مشاهدة
السومرية نيوز - محليات
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يزعم مهاجمة مقر رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي من قبل أنصار التيار الصدري بسبب "تصريحه الاخير واتهامه لجيش المهدي بقصف ضريح الامام علي (ع)".
لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام" المختصة بكشف الاخبار المزيفة، أكدت أن "الادعاء المرفق غير صحيح، إذ وعلى الرغم من أن اللغة المسموعة بالفيديو ليست عربية كما هو واضح، إلا أن المقطع سبق أن شاركه نائب مدير إدارة الإعلام في وكالة البث التلفزيوني والإذاعي العامة الأذربيجانية (إسماعيل جابييف) ظهر أمس 19 أيلول 2023، مرفق بنص مفاده (قره باغ هي أذربيجان! لن يبقى حتى إرهابي أرمني واحد في قره باغ)".
حيث أعلنت الحكومة في أذربيجان عن انطلاق عمليات عسكرية في منطقة ناغورني قره باغ، وذلك بعد أن أعلنت عن مقتل أربعة شرطيين ومدنيين بانفجار لغمَين في ذات المنطقة، واتّهمت الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال "الإرهابية"، في وقت دعت أرمينيا الأمم المتحدة إلى التحرك بشأن التصعيد من قبل جارتها، ولقي 25 شخصًا على الأقل مصرعهم خلال العملية.
وفي وقت سابق، تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرفق بنص مفاده "المئات من انصار التيار الصدري يهاجمون منزل أياد علاوي في بغداد بعد تصريح الاخير في مقابلة تلفزيونية والتي ذكر فيها عن وجود صور لقصف صحن الامام علي بالنجف الأشرف من قبل جيش المهدي في 2004 لاجل احراج حكومة علاوي".
وفندت مجموعة "التقنية من أجل السلام" الادعاء المرفق، مؤكدة أن "مقطع الفيديو المتداول قديم سبق أن نُشر عام 2022، ويعود لتظاهرات شهدتها العاصمة بغداد في وقتها، واعتصام المحتجين داخل مجلس البرلمان".
يأتي تداول هذا الادعاء بعد أن ظهر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي بتصريح تحدث فيه عن قيام عناصر من (جيش المهدي) بتوجيه مدافعهم على صحن الإمام علي خلال احداث النجف، من اجل اتهام الحكومة بهذا الفعل، وذلك خلال لقاء له عبر قناة الرابعة بتأريخ 17 أيلول 2023.
وأصدر
المكتب الاعلامي لعلاوي
بيانًا ذكر فيه ان "حديث اياد علاوي كان عن وجود مندسين يدعون الانتماء لجيش الامام المهدي وكانوا يقومون بقصف الحضرة لغرض اثارة الفتنة بين الحكومة والتيار الصدري آنذاك".
وأضاف ان "هناك العديد ممن يحاول اشعال الازمات وزعزعة الاستقرار واثارة الفتنة بين عائلة آل علاوي وآل الصدر الكرام".
من هو اياد علاوي؟
سياسي عراقي ورئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق، زعيم حركة الوفاق الوطني العراقي ورئيس ائتلاف الوطنية.
ولد علاوي عام 1945، في حي الأعظمية بالعاصمة بغداد، تخرج من كلية الطب بجامعة بغداد عام 1970.
تولى رئاسة الحكومة العراقية المؤقتة من حزيران 2004 حتى نيسان 2005 خلفًا لمجلس الحكم وسلطة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.
المحرر:
حسين حاتم
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحذير سوري من طائر أجنبي "عدواني"
دوليات
39.89%
10:07 | 2023-09-18
تحذير سوري من طائر أجنبي "عدواني"
10:07 | 2023-09-18
رائد "الاغنية السياحية".. وفاة فنان عراقي
فن وثقافة
25.07%
03:15 | 2023-09-20
رائد "الاغنية السياحية".. وفاة فنان عراقي
03:15 | 2023-09-20
بسبب اكلة سمك.. سيدة تفقد أطرافها الاربعة
منوعات
18.66%
09:15 | 2023-09-18
بسبب اكلة سمك.. سيدة تفقد أطرافها الاربعة
09:15 | 2023-09-18
أسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في العراق
اقتصاد
16.38%
03:37 | 2023-09-19
أسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في العراق
03:37 | 2023-09-19
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
مدينة الصدر - الحلقة ١٠٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-20
ناس وناس
مدينة الصدر - الحلقة ١٠٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-20
بالمختزل
مع عبد الحسين عبطان - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-19
بالمختزل
مع عبد الحسين عبطان - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-19
كان يا مكان
ترسو على نواصي الأمل سفينة اليقين - الحلقة ٣٠
14:00 | 2023-09-19
كان يا مكان
ترسو على نواصي الأمل سفينة اليقين - الحلقة ٣٠
14:00 | 2023-09-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-19
Morning Live
اختلاف الثقافات ممكن يخلق عدائية - الحلقة ١٠٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-19
Morning Live
اختلاف الثقافات ممكن يخلق عدائية - الحلقة ١٠٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-19
Celebrity
الممثل العراقي علي كريم - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-18
Celebrity
الممثل العراقي علي كريم - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-18
خط أحمر
تجار دوليون في قبضة مديرية مخد رات البصرة -الحلقة ٢١ | الموسم 6
17:00 | 2023-09-17
خط أحمر
تجار دوليون في قبضة مديرية مخد رات البصرة -الحلقة ٢١ | الموسم 6
17:00 | 2023-09-17
عشرين
الضمان الاجتماعي..قانون نافذ يُفتّش عن آليات تنفيذ! - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-17
عشرين
الضمان الاجتماعي..قانون نافذ يُفتّش عن آليات تنفيذ! - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-17
رحال
مدينة هورامان، محافظة حلبجة - الحلقة ١٥ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-16
رحال
مدينة هورامان، محافظة حلبجة - الحلقة ١٥ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-16
اسرار الفلك
من ١٦ الى ٢٢ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-16
اسرار الفلك
من ١٦ الى ٢٢ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
مدينة الصدر - الحلقة ١٠٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-20
ناس وناس
مدينة الصدر - الحلقة ١٠٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-20
بالمختزل
مع عبد الحسين عبطان - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-19
بالمختزل
مع عبد الحسين عبطان - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-19
كان يا مكان
ترسو على نواصي الأمل سفينة اليقين - الحلقة ٣٠
14:00 | 2023-09-19
كان يا مكان
ترسو على نواصي الأمل سفينة اليقين - الحلقة ٣٠
14:00 | 2023-09-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-19
Morning Live
اختلاف الثقافات ممكن يخلق عدائية - الحلقة ١٠٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-19
Morning Live
اختلاف الثقافات ممكن يخلق عدائية - الحلقة ١٠٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-19
Celebrity
الممثل العراقي علي كريم - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-18
Celebrity
الممثل العراقي علي كريم - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-18
خط أحمر
تجار دوليون في قبضة مديرية مخد رات البصرة -الحلقة ٢١ | الموسم 6
17:00 | 2023-09-17
خط أحمر
تجار دوليون في قبضة مديرية مخد رات البصرة -الحلقة ٢١ | الموسم 6
17:00 | 2023-09-17
لقطات
المتعاقبات الشمسية | نجوم العلوم - الموسم 15
16:00 | 2023-09-17
لقطات
المتعاقبات الشمسية | نجوم العلوم - الموسم 15
16:00 | 2023-09-17
عشرين
الضمان الاجتماعي..قانون نافذ يُفتّش عن آليات تنفيذ! - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-17
عشرين
الضمان الاجتماعي..قانون نافذ يُفتّش عن آليات تنفيذ! - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-17
رحال
مدينة هورامان، محافظة حلبجة - الحلقة ١٥ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-16
رحال
مدينة هورامان، محافظة حلبجة - الحلقة ١٥ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-16
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تنفذ إيران تهديدها بنزع سلاح الجماعات الانفصالية شمال العراق بعد 19 أيلول؟
نعم، قادرة على ذلك
نعم، قادرة على ذلك
لا اعتقد، بغداد ستفاوضها وتوقفها
لا اعتقد، بغداد ستفاوضها وتوقفها
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.