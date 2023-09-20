أزمة جديدة في مطار بغداد الدولي.. تأخر رحلات يثير امتعاض المسافرين (فيديو)

ويستمر مسلسل الانفلات في دور سلطة الطيران الرقابي على شركات الطيران ولاتزال اوامر رئيس الوزراء بتغيير رئيس السلطة ومدراء مطار بغداد ومطار النجف وقسم السلامة الجوية دون تنفيذ !!! #اوامر_الرئيس_مع_التنفيذ!! pic.twitter.com/2tGWZX5QXL
— عامر عبدالجبار اسماعيل (@AmerAIsmael1) September 20, 2023
ويستمر مسلسل الانفلات في دور سلطة الطيران الرقابي على شركات الطيران ولاتزال اوامر رئيس الوزراء بتغيير رئيس السلطة ومدراء مطار بغداد ومطار النجف وقسم السلامة الجوية دون تنفيذ !!! #اوامر_الرئيس_مع_التنفيذ!! pic.twitter.com/2tGWZX5QXL