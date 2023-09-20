أزمة جديدة في مطار بغداد الدولي.. تأخر رحلات يثير امتعاض المسافرين (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقاطع مصورة تظهر امتعاض مسافرين من تأخر رحلات لشركة "فلاي بغداد" بمطار بغداد الدولي.



وبحسب المقاطع، فأن المسافرين حملوا الجهات المختصة ما جرى لهم داخل مطار بغداد الدولي، حيث قال أحدهم، "الى الان لم تعتذر الشركة ووزير النقل وسلطة الطيران المدني لنا".



كما رددوا المسافرين شعارات "كلا كلا للفساد.. كلا كلا للفساد"، اثناء الوقفة التي نظموها داخل مطار بغداد الدولي بعد تأخر الرحلات.

الى ذلك، قال عضو مجلس النواب ووزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، "ويستمر مسلسل الانفلات في دور سلطة الطيران الرقابي على شركات الطيران ولاتزال اوامر رئيس الوزراء بتغيير رئيس السلطة ومدراء مطار بغداد ومطار النجف وقسم السلامة الجوية دون تنفيذ !!!".

ويستمر مسلسل الانفلات في دور سلطة الطيران الرقابي على شركات الطيران ولاتزال اوامر رئيس الوزراء بتغيير رئيس السلطة ومدراء مطار بغداد ومطار النجف وقسم السلامة الجوية دون تنفيذ !!! #اوامر_الرئيس_مع_التنفيذ!! pic.twitter.com/2tGWZX5QXL — عامر عبدالجبار اسماعيل (@AmerAIsmael1) September 20, 2023

تتواصل شكاوى المسافرين من الحالات السلبية والحوادث المتكررة التي تسجلها الطائرات داخل مطار بغداد، وآخرها تعطل باب إحدى طائرات الشركة واختناق الركاب بداخلها.



يشار الى انه بين فترة وأخرى تصدر شكاوى من مسافرين بخصوص تأخير رحلات داخل مطار بغداد الدولي، فضلًا عن معرقلات أخرى يواجهونها عند السفر، وبينها الغضب الذي شوهد فيه الفنان، أثير كشكول، وهو يفقد أعصابه في مطار بغداد بعد مشاكل في رحلته.