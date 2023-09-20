القضاء والتعليم العالي يبحثان تطوير المستوى العلمي في العراق

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان استقبل نائب رئيس واعضاء لجنة التعليم العالي النيابية وبحث معهم المقترحات الخاصة بتشريع القوانين ذات الصلة بالتعليم العالي".وأشار الى "أهمية تشريع قوانين تساهم في تطوير المستوى العلمي وتعزيز رصانة التعليم العالي في العراق".