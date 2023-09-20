صورة "نصب اسد" بإحدى المحافظات العراقية تُثير الجدل.. تعرف على الحقيقة؟

لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام" المختصة بكشف الاخبار المزيفة، أكدت أن "الادعاء المرفق غير صحيح، إذ أن الصورة المرفقة تعود لنصب مقام في مدينة (بورتسودان) في السودان وليس في العراق كما تم الادعاء".حيث سبق أن تم تداول الصورة مع صور أخرى بطريقة ساخرة عبر حسابات سودانية على الفيبسوك.أيضًا بعد البحث تم التوصل لعدة صور أخرى تظهر معالم نفس المكان والذي يعود لمنتزه "نايس زون العائلي" في (بورتسودان).هذا وسبق أن تم نشر عدة صور لتماثيل مقامة في دول أخرى تم تداولها والادعاء على انها أقيمت في محافظات عراقية.