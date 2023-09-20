استقدام وزيري الهجرة والمهجرين والنقل سابقاً وثلاثة وكلاء وزارة

وذكر بيان لدائرة التحقيقات ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "محكمة الكرخ الثانية قرَّرت استقدام رئيس وأعضاء اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين من جرَّاء العمليَّات الإرهابيَّة والمُؤلّفة وفق قرار مجلس الوزراء في العام 2014، مشيرةً إلى أنَّ الاستقدام شمل وزير الهجرة والمُهجَّرين سابقاً بعدِّهِ رئيساً للجنة التي ضمَّت في عضويَّتها وزير النقل سابقاً (مدير عام حينها)، ووكلاء وزارات الإعمار والإسكان والتربية والصحَّة سابقاً، في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من قبلهم في عمليَّة إغاثة وإيواء العوائل النازحة من جرَّاء العمليَّات الإرهابيَّة في محافظة بابل والمُتعلّقة بالمنحة الصينيَّة لإنشاء مُجمَّعٍ كرفانيٍّ".وتابعت الدائرة، أنَّ "أمر الاستقدام الصادر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات شمل ثلاثة مديرين عامين في وزارات التخطيط والماليَّة والنفط، فضلاً عن رئيس جمعيَّة الهلال الأحمر وثلاثة ضبَّاطٍ برتبة لواء في وزارتي الدفاع والداخليَّة وقيادة العمليَّات المُشتركة".