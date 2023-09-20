ضبط 14 حاوية مخالفة في مركز أم قصر الشمالي

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مركز كمرك ام قصر الشمالي في محافظة البصرة تمكن اليوم، من ضبط 14 حاوية محملة (حليب باودر، مضخات ماء + انبوب حديدي) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية حيث تجاوزت المدة القانونية اللازمة لوجودها داخل الميناء".وأكدت الهيئة، وفق البيان، أن "عملية الضبط تمت من خلال المعلومة الواردة من مديرية منفذ ام قصر الشمالي و بإسناد من شرطة الكمارك و الاجهزة الساندة".