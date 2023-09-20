في محافظتين.. ضبط 11 صهريجاً لتهريب النفط

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الأربعاء، عن ضبط 11 صهريجاً لتهريب النفط في محافظتي صلاح الدين والبصرة.



وقالت المديرية في بيان، إن "مفرزة سيطرة شرطة نفط كفري التابعة الى اللواء الثاني في محافظة صلاح الدين وبالتنسيق مع استخبارات شرطة الطاقة احكمت القبض على "9" صهاريج تستخدم لتهريب النفط ومشتقاته وتعتقل سائقيها بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان أنه "في البصرة القت مفارز لواء شرطة الطاقة التاسع القبض على متهمين اثنين وضبط عجلتيهما المُعدتَين لتدوير وتهريب المنتجات النفطية بمحافظة البصرة وبمخالفات عدة".