زيدان وطالباني يبحثان آلية تقديم شكوى بشأن الهجوم على مطار عربت

وذكر اعلام القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان أستقبل رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني وبحث معه آلية تقديم الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص تعرض مطار عربت الى قصف غاشم".وأضاف، أن "الهجوم أدى لاستشهاد عدد من منتسبي جهاز مكافحة الارهاب في محافظة السليمانية".