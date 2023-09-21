انقطاع التيار الكهربائي بعدة مناطق في البصرة

وذكرت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أن "القابلو بقدرة 33 ك.ف تعرض للسرقة من قبل مجهولين فجر اليوم".وأضافت أن "هذا المشروع من خطة توزيع البصرة لسنة 2023 الذي يحل الاختناق الحاصل في مناطق شمال المحافظة ومنطقة خمسة ميل".وأشارت المديرية الى، أن " الحادث أدى لانقطاع الكهرباء على عدد من المناطق وهي كل من جامعة البصرة ومناطق أبو صخير وحي طارق وحي الصادق والأكاديمية وغيرها من المناطق".وبينت، أن "العمل ما يزال مستمراً من قبل كوادر المديرية صيانة وفحص القابلوات على إعادة القابلو للعمل وسيتم فتح تحقيق بالواقعة من أجل تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم".