التعليم تعلن موعد مقابلة المتقدمين للمنحة البحثية الفرنسية



السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، موعد مقابلة المتقدمين للمنحة البحثية الفرنسية 2023 للتدريسي المتفرغ علميًّا من حملة شهادة الدكتوراه.



ودعت التعليم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، المتقدمين للمنحة البحثية الفرنسية إلى "مراجعة مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 24 و25 و26 أيلول 2023 الساعة العاشرة صباحا".