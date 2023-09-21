ليوم غد الجمعة.. السومرية تنشر درجات الحرارة في المحافظات العراقية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم السبت، سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وبينت الهيئة، أن "طقس يوم الأحد سيكون الطقس صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".ولفتت الى، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل، سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".