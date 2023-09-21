العراق يعطل الدوام الرسمي الأربعاء المقبل

السومرية نيوز – محليات



أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء المقبل، الموافق 2023/9/27، في مؤسسات الدولة كافة.

وذكرت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي، يوم الأربعاء، الموافق 2023/9/27، في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة".



وأضافت، أن "العطلة جاءت تزامناً مع ذكرى ولادة سيّد الكائنات ورسول الرحمة، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم".