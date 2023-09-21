السومرية نيوز – محليات



افاد مراسل السومرية، اليوم الخميس 21 ايلول/ سبتمبر2023، باصابة شخص بجروح "خطيرة" إثر اندلاع شجار بالبواري والأسلحة في محافظة البصرة.

وقال مراسلنا، إن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة والبواري داخل صناعية حمدان في محافظة البصرة".

وأشار الى ان "المشاجرة أسفرت عن إصابة شخص بجروح مختلفة".

وبعدها، كشفت قيادة شرطة البصرة، تفاصيل حادث المشاجرة في منطقة صناعية حمدان بالمحافظة.



وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مشاجرة في منطقة صناعية حمدان حدثت بسبب خلاف شخصي بين الطرف الأول المصاب تولد 1982 كاسب يسكن دور الشرطة مصاب بالراس بواسطة بوري حديد والمصاب الثاني تولد 2002 كاسب يسكن حي الجهاد مصاب بالراس بواسطة بوري حديد حالتهم الصحية مستقرة داخل مستشفى البصرة العام".



وأشارت الى ان "الطرف الثاني شخصين أيضا الأول تولد 1960 كاسب يسكن حي الحسين والاخر تولد 2002 كاسب يسكن حي الحسين، وتم تسجيل دعوة متقابلة في مركز شرطة القبلة قسم شرطة الحسين ضمن واقع فوج طوارى البصرة الرابع".



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