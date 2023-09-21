اثناء النوم.. وفاة عامل إيراني في منطقة الرميلة الشمالية بالبصرة

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، أن "المدعو علي أصغر علي أكبر تولد 1982 ايراني الجنسية، والذي يعمل في شركة نمار الإيرانية، بمحطه كهرباء الرملية الاستثمارية، توفى أثناء النوم داخل الشركة".وأضاف، أن "سبب الوفاة طبيعي أي قضاء وقدر".وأشار المصدر الى " إرسال الجثة إلى مستشفى الزبير ".