ام تخرج مع ابنها عامل النظافة لتساعده في بغداد.. فيديو يثير حفيظة العراقيين

وبحسب شخص يتحدث في المقطع، فإن الام العراقية تخرج مع ابنها عامل النظافة يومياً في الساعة 4 فجراً لتساعده في تنظيف الشوارع والذي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة بغداد الجديدة بالعاصمة بغداد.وأثار المقطع المتداول، غضب وحفيظة العراقيين، مطالبين بأنصاف هذا العامل وأمه بعمل استثناء خاص له او تقليل ساعات عمله على الأقل.الفيديو المتداول ادناه: