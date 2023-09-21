مجلس الخدمة يوضح بشأن كودات خريجي حملة الشهادات العليا والأوائل

وذكر المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الكودات غير الفعالة الخاصة بخريجي حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل هي بسبب حذف الكودات المكررة اثناء معالجة التكرارات الاولى من قبل وزارة التعليم العالي".وأضاف، انه "يمكن معالجة المشكلة من خلال مراجعة الجامعات والكليات لإعادة تفعيل الكود".