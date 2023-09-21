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بعد طمره من قبل الصحة.. رز تالف يباع في أسواق البصرة (فيديو)
محليات
قام عددا من الاشخاص، اليوم الخميس، بإخراج رز غير صالح للاستهلاك البشري تم اتلافه من قبل الصحة في مواقع الطمر وبيعه في أسواق البصرة.
2023-09-21 | 12:21
Alsumaria Tv
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بعد طمره من قبل الصحة.. رز تالف يباع في أسواق البصرة (فيديو)
459 مشاهدة
قام عددا من الاشخاص، اليوم الخميس، بإخراج رز غير صالح للاستهلاك البشري تم اتلافه من قبل الصحة في مواقع الطمر وبيعه في أسواق البصرة.
وقال مراسل السومرية في محافظة البصرة، أنه بعد ساعات على اتلاف رز غير صالح للاستهلاك البشري في موقع الطمر الصحي غرب البصرة 40 قام توجه عدد كبير من الأشخاص بعد انسحاب الجهات الصحية والرقابية الذين يبحثون في القمامة الى استخراج الرز المدفون وتحميله بسيارتهم الخاصة وبيعه في الاسواق القريبة من قضاء الزبير وسفوان وغيرها من المناطق.
مشيرا الى ان السعر الحقيقي لأكياس الأرز غير التالف 85 ألف دينار عراقي في حين الان يباع بـ 30 ألف فقط"، مبينا ان الناس اقبلوا على شرائه بكميات كبيرة.
وفي وقت سابق، اتلفت دائرة صحة البصرة قسم الصحة العامة شعبة الرقابة الصحية، ٢٥٠ طن رز غير صالح للاستهلاك البشري ومواد منتهية الصلاحية.
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