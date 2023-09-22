الصحة توضح بشأن فرق للتلقيح في البصرة او غيرها من المحافظات

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "انباء تداولت وتسجيلات صوتية في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود فرق جوالة تابعة لوزارة الصحة في محافظة البصرة للتلقيح ضد فيروس كوفيد او غيره وتحذر منه لاحتوائه على مواد سامة".واضاف ان "تلك الانباء لا صحة لها وننفيها جملة وتفصيلا ولا يوجد اي فرق حاليا جوالة للقاح كورونا في البصرة او غيرها من المحافظات اضافة الى ان جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة واثبتت فعاليتها، ولا يمكن اعتماد اي لقاح او علاج غير مطابق للمواصفات الدولية المعتمدة من قبل وزارة الصحة وبعد نجاحه في اختبارات الرقابة الدوائية"، مبينا ان "تلك المعلومات سبق وان تم ترويجها وتم نفيها رسميا من قبلنا في حينها مما يثير الاستغراب اعادة الترويج لها".ودعا البدر الاعلاميين والنخب المثقفة الى "دعم وزارة الصحة ومشاركتها في رد تلك الشائعات المضللة والمشاركة في التثقيف والتوعية الصحية والتأكيد على اخذ المعلومات حصرا من مصادرها الرسمية المخولة".