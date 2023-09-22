وفاة أحد أشهر الجراحين العراقيين في الأردن

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "توفي الدكتور مزهر الدوري في احدى مستشفيات العاصمة الأردنية عمان، عن عمر ناهز الـ85 عاما".معلومات عن الدكتور مزهر الدوري:مواليد بغداد سنة 1/7/1938تخرج من كلية الطب الطبية العراقية عام 20/6/1963.محلة الاقامه الاولية عام 1960 في بغداد الشيوخ الاعظمية.منح اجازة التسجيل بالرقم1970 لسنة 1963 اول تعين له.في مستشفى الديوانية سنة 4/5/1964 ثم في عام 13/1/1965.طبيب مقيم في في مستشفى الجمهوري بالديوانية ثم الى مستشفىعنة عام 9/6/1965 ومن ثم الى مستشفى الحبانية لواء الرمادي وعلىحسابة الخاص - في 24/4/ 1967 عمل طبيب الانف والاذن والحنجرةفي مستشفى الحبانية ثم الى الجمهوري وعام 23/3/1968 طبيب الانفوالاذن والحنجرة في الفلوجة لغاية 1970 - منح اجازة دراسية الى المملكةالمتحدة لتخصص في موضوع الانف والاذن والحنجرة ولمدة سنة ونصففي حينها كان عملة في مؤوسسة مدينة الطب عام28/10/1970 -عاد الىالعراق بعد ان نال شهادة الدبلوم العالي عام 1975 شهادة الزمالة الملكية البريطانية وليعمل في مستشفى اليرموك.زميل. كلية الجراحيين البريطانية .