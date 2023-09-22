Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالدبابات.. إسرائيل تقصف منشآت عسكرية سورية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

وفاة أحد أشهر الجراحين العراقيين في الأردن

محليات

2023-09-22 | 16:08
وفاة أحد أشهر الجراحين العراقيين في الأردن
3,947 مشاهدة

افاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، بوفاة الطبيب الجراح مزهر حسن صادق الدوري في احدى مستشفيات العاصمة الأردنية عمان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "توفي الدكتور مزهر الدوري في احدى مستشفيات العاصمة الأردنية عمان، عن عمر ناهز الـ85 عاما".

معلومات عن الدكتور مزهر الدوري:
مواليد بغداد سنة 1/7/1938
تخرج من كلية الطب الطبية العراقية عام 20/6/1963.

محلة الاقامه الاولية عام 1960 في بغداد الشيوخ الاعظمية.
منح اجازة التسجيل بالرقم1970 لسنة 1963 اول تعين له.
في مستشفى الديوانية سنة 4/5/1964 ثم في عام 13/1/1965.

طبيب مقيم في في مستشفى الجمهوري بالديوانية ثم الى مستشفى
عنة عام 9/6/1965 ومن ثم الى مستشفى الحبانية لواء الرمادي وعلى
حسابة الخاص - في 24/4/ 1967 عمل طبيب الانف والاذن والحنجرة
في مستشفى الحبانية ثم الى الجمهوري وعام 23/3/1968 طبيب الانف
والاذن والحنجرة في الفلوجة لغاية 1970 - منح اجازة دراسية الى المملكة
المتحدة لتخصص في موضوع الانف والاذن والحنجرة ولمدة سنة ونصف
في حينها كان عملة في مؤوسسة مدينة الطب عام28/10/1970 -عاد الى
العراق بعد ان نال شهادة الدبلوم العالي عام 1975 شهادة الزمالة الملكية البريطانية وليعمل في مستشفى اليرموك.

زميل. كلية الجراحيين البريطانية .
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
كآبة الشتاء وعواقب العزلة - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-22
Play
كآبة الشتاء وعواقب العزلة - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-22
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
عودة ألين خلف إلى الساحة الفنيّة - الحلقة ٣
15:00 | 2023-09-22
Play
عودة ألين خلف إلى الساحة الفنيّة - الحلقة ٣
15:00 | 2023-09-22
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
تحضيرات وتجهيزات العروس - الحلقة ١٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-09-22
Play
تحضيرات وتجهيزات العروس - الحلقة ١٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-09-22
بالمختزل
Play
بالمختزل
حيدر العبادي - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-21
Play
حيدر العبادي - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-21
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
لا تيأسوا من روح الله فإنّ لطفه عاجل! - الحلقة ٣١
14:00 | 2023-09-21
Play
لا تيأسوا من روح الله فإنّ لطفه عاجل! - الحلقة ٣١
14:00 | 2023-09-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-21
Play
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-21
Morning Live
Play
Morning Live
العلاقات السامة كيف نتخلص منها -الحلقة ١١١ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-21
Play
العلاقات السامة كيف نتخلص منها -الحلقة ١١١ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-21
ناس وناس
Play
ناس وناس
الموصل..سوق النبي يونس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-21
Play
الموصل..سوق النبي يونس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-21
بعد التحري
Play
بعد التحري
مراكز التجميل في العراق .. افة تشوه الجمال بايد غير مرخصة - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
16:30 | 2023-09-20
Play
مراكز التجميل في العراق .. افة تشوه الجمال بايد غير مرخصة - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
16:30 | 2023-09-20
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
مواقع التواصل الإجتماعي في العراق - حلقة ١٧ | الموسم ٥
14:30 | 2023-09-20
Play
مواقع التواصل الإجتماعي في العراق - حلقة ١٧ | الموسم ٥
14:30 | 2023-09-20
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
كآبة الشتاء وعواقب العزلة - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-22
Play
كآبة الشتاء وعواقب العزلة - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-22
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
عودة ألين خلف إلى الساحة الفنيّة - الحلقة ٣
15:00 | 2023-09-22
Play
عودة ألين خلف إلى الساحة الفنيّة - الحلقة ٣
15:00 | 2023-09-22
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
تحضيرات وتجهيزات العروس - الحلقة ١٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-09-22
Play
تحضيرات وتجهيزات العروس - الحلقة ١٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-09-22
بالمختزل
Play
بالمختزل
حيدر العبادي - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-21
Play
حيدر العبادي - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-21
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
لا تيأسوا من روح الله فإنّ لطفه عاجل! - الحلقة ٣١
14:00 | 2023-09-21
Play
لا تيأسوا من روح الله فإنّ لطفه عاجل! - الحلقة ٣١
14:00 | 2023-09-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-21
Play
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-21
Morning Live
Play
Morning Live
العلاقات السامة كيف نتخلص منها -الحلقة ١١١ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-21
Play
العلاقات السامة كيف نتخلص منها -الحلقة ١١١ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-21
ناس وناس
Play
ناس وناس
الموصل..سوق النبي يونس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-21
Play
الموصل..سوق النبي يونس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-21
بعد التحري
Play
بعد التحري
مراكز التجميل في العراق .. افة تشوه الجمال بايد غير مرخصة - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
16:30 | 2023-09-20
Play
مراكز التجميل في العراق .. افة تشوه الجمال بايد غير مرخصة - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
16:30 | 2023-09-20
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
مواقع التواصل الإجتماعي في العراق - حلقة ١٧ | الموسم ٥
14:30 | 2023-09-20
Play
مواقع التواصل الإجتماعي في العراق - حلقة ١٧ | الموسم ٥
14:30 | 2023-09-20
طبعا، منصة مهمة
طبعا، منصة مهمة
كلا، لا تستحق
كلا، لا تستحق
انتقل الى بديل
انتقل الى بديل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.