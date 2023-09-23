زيدان: الاستقلال التام للقضاء هو الضمان الأساس للمحافظة على القانون



السومرية نيوز – محليات



أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، أن الاستقلال التام للقضاء هو الضمان الأساس للمحافظة على القانون.





وأضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن "الاستقلال التام للقضاء هو الضمان الأساس للمحافظة على القانون".



وأضاف أنه "بعد تغيير النظام السياسي في عام 2003، والتصويت على الدستور عام 2005، أصبح القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مؤكداً أن "هذا الاستقلال حقيقي وعلى أرض الواقع". وقال زيدان، في كلمة له خلال الحفل الافتتاحي لاجتماع المكتب الطارئ لاتحاد المحامين العرب في بغداد، إن "القضاء قبل عام 2003، كان جزءاً من السلطة التنفيذية، باعتبار أن وزير العدل هو من يدير القضاء، حيث شهدنا في تلك الحقبة ممارسات كثيرة أفقدت القضاء استقلاليته".وأضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن "الاستقلال التام للقضاء هو الضمان الأساس للمحافظة على القانون".وأضاف أنه "بعد تغيير النظام السياسي في عام 2003، والتصويت على الدستور عام 2005، أصبح القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مؤكداً أن "هذا الاستقلال حقيقي وعلى أرض الواقع".

كما، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن "دعم العراق في مكافحة الإرهاب والتدخلات الخارجية وأزمة المياه، واجب مفترض على جميع الأشقاء العرب وهو من الأولويات، ذلك ان خطر الإرهاب لا يقتصر ضرره على العراق بل يمتد إلى جميع الدول العربية".



وذكر أن "استغلال المياه لأغراض سياسية أمر مرفوض ويتعارض مع القيم الإنسانية فضلا عن تعارضه مع الاتفاقيات والأعراف الدولية، ورغم المشاكل التي تعتري النظام القانوني الدولي بهذا الصدد، نرى أن الحق في المياه قضية يمكن المطالبة بها على المستوى الدولي عبر طرح صيغ قانونية متفق عليها بين الدول العربية أساسها اعتبار الحق في المياه حقا طبيعيا".