وصول جثمان شرار حيدر الى مطار بغداد

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، نقل جثمان الكابتن شرار حيدر من تركيا إلى العراق على متن الناقل الوطني.





واشار البيان الى ان "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية قد تكفلت بنقل جثمان الفقيد من مطار أسطنبول الدولي الى مطار بغداد الدولي على متن الناقل الوطني إكراما لتأريخه وغزارة عطائه". وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزارة النقل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الوزير يعزي الأوساط الرياضية بوفاة لاعب منتخبنا الوطني السابق الكابتن شرار حيدر الذي أثرى مسيرة الرياضة العراقية بعطائه الكبير، ومثّل بلادنا في الكثير من المحافل الرياضية وساهم بتحقيق الأنجازات التي رسخت في ذاكرة العراقيين"، مؤكدا أن "الفقيد يمثل قامة رياضية مهمة ومعطاءة".واشار البيان الى ان "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية قد تكفلت بنقل جثمان الفقيد من مطار أسطنبول الدولي الى مطار بغداد الدولي على متن الناقل الوطني إكراما لتأريخه وغزارة عطائه".

وتوفي حيدر، أمس الجمعة، في احدى مستشفيات تركيا بعد صراع طويل مع المرض إثر عملية أجريت له بالقلب أثرت على خلايا دماغه واتلفتها.



وكان حيدر فاقداً للوعي لمدة طويلة ولم تتحسن حالته اطلاقا ليفارق الحياة أمس الجمعة عن عمر ناهز 52 عاماً.