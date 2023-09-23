الحج والعمرة تتكفل بنقل زائري سامراء مجاناً

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "هيئة الحج والعمرة قامت بالأشراف على نقل الزوار الكرام في مدينة سامراء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري عليه السلام؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من اجل التخفيف على الزائرين ونقلهم بالمجان الى محل السيارات المخصصة لهم".وأضاف البيان، أن ذلك تم "بحضور واشراف الشيخ سامي المسعودي رئيس هيئة الحج والعمرة وملاكاتها من كوادر وموظفين خلال ايام الزيارة".