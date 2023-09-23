محافظة عراقية تعلن عطلة رسمية يوم غد

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ السومرية نيوز، أن الهلوب قرر "تعطيل الدوام الرسمي يوم غدا الأحد المصادف 24/9/2023، في أقضية سامراء وبلد والدجيل ونواحيهم".وجاء القرار "بمناسبة ذكرى استشهاد الامام حسن العسكري عليه السلام، مستثنياً من ذلك الدوائر الصحية والخدمية والأمنية".