حريق يطال محال تجارية في الموصل

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، باندلاع حريق بمحال تجارية في مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع، مساء اليوم، في محال تجارية بحي المثنى في مدينة الموصل".

وأضاف المصدر أن "فرق الاطفاء شرعت على الفور باخماد الحريق الذي تسبب بأضرار مادية".