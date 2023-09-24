التربية توضح حقيقة تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد

السومرية نيوز – محليات



نفت وزارة التربية، اليوم الأحد، وجود أي نية لتأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد، بينما استكملت جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاقه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إن "موعد انطلاق العام الدراسي ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير، وسينطلق يوم الأحد من الأسبوع المقبل، الموافق الأول من تشرين الأول".



وأشار إلى "عدم صحة المعلومات التي تتداولها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بما يخص تأجيل العام الدراسي الجديد، إذ تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمضي في الخطة الخاصة به، مؤكدا استكمال جميع الإجراءات الفنية واللوجستية والبنى التحتية". وفقاً للصحيفة الرسمية