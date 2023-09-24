الخطة الزراعية الشتوية في العراق.. قرابة 7 ملايين دونم وستزداد في هذه الحالة

وقال الوزير عون ذياب عبد الله، إن خطة الموسم الشتوي المقبل بمساحة ستة ملايين و500 ألف دونم، وقد أقرت بالاتفاق مع وزارة الزراعة، وستبدأ في الأول من شهر تشرين الأول المقبل، وتضمنت تفاصيلها زراعة مليون و500 ألف دونم اعتماداً على المياه السطحية، وأربعة ملايين دونم اعتماداً على المياه الجوفية، إضافة إلى مليون و100 ألف دونم من البساتين، ستروى حصراً باستخدام تقنيات الري المقنن".وكشف في السياق ذاته، عن التوجيه بمنع جميع أنواع التجاوزات على المساحات الزراعية المحددة سلفاً لكون الحصص المائية محددة ومدروسة بدقة، بهدف منع أي هدر فيها، كاشفاً عن أن الوزارة ستواجه صعوبة كبيرة خلال موسم زراعة الشلب خلال شهر حزيران المقبل، في توفير ريَّته الأولى، بيد أنه ستكون هناك فرصة كبيرة لتوفير رياته اللاحقة في حال وجود موسم هطول أمطار جيد بما يوفر مخزوناً جيداً من المياه للبلاد.ووصل الخزين المائي في البلاد إلى أدنى مستوياته منذ تأسيس الدولة العراقية قبل أكثر من 100 عام، إذ وصل وفقاً لآخر تصريح من وزارة الموارد المائية، إلى أقل من سبعة مليارات م3 فقط، مقارنة بحجمه العام 2019 الذي وصل إلى 60 مليار م3".وأكد عبد الله أن "البلاد ستشهد وفقاً للتوقعات والمؤشرات المتوفرة وصور الأقمار الصناعية المختصة عالمياً، هطولاً مبكراً للأمطار خلال فصلي الخريف الحالي والشتاء المقبل، عقب أربعة مواسم جفاف متتالية وقاسية، بما سيُسهم في تعزيز الخزين المائي للبلاد الذي استنفد خلال المدة ذاتها، وبالتالي سيؤمن احتياجات المواطنين من مياه الشرب والاستخدامات الأخرى خلال فصل الصيف المقبل".ولفت إلى أنه "في حال وفرة المياه جرَّاء هطول الأمطار، فستزداد مساحات الخطة الشتوية المقبلة"، بحسب الصحيفة الرسمية.