"تشريح الجثة" على طاولة مجلس القضاء الأعلى.. سيقتصر على هذه الحالات

السومرية نيوز – محليات



بحث مجلس القضاء الأعلى، برئاسة فائق زيدان، اليوم الأحد، موضوع تشريح الجثة، فيما قرر عقد ورشة مشتركة مع وزارتي الداخلية والصحة لبحث معالجة حالات تشريح.







وأضاف، أن "المجلس اقر ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام كذلك تم إقرار نقل وانتداب عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".



وذكر، أن "المجلس ناقش موضوع (تشريح الجثة) وقرر عقد ورشة مشتركة مع وزارتي الداخلية والصحة لبحث معالجة حالات تشريح الجثة".



وأشار البيان الى، أن "تشريح الجثة سيقتصر على الحالات المشتبه بها". وذكر اعلام القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته التاسعة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي، فائق زيدان وتم خلاله اتخاذ عدة قرارات".وأضاف، أن "المجلس اقر ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام كذلك تم إقرار نقل وانتداب عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".وذكر، أن "المجلس ناقش موضوع (تشريح الجثة) وقرر عقد ورشة مشتركة مع وزارتي الداخلية والصحة لبحث معالجة حالات تشريح الجثة".وأشار البيان الى، أن "تشريح الجثة سيقتصر على الحالات المشتبه بها".

تشريح الجثة في العراق

تشريح الجثة في العراق، هو قيام الأطباء في دائرة الطب العدلي بأجراء عملية تشريح الجثة بعد استلامهم طلبا تحريريا من مصدر تحقيقي او قضائي يقدم على هيئة استمارة مطبوعة (استمارة طلب تشريح) ترسل بيد شرطي او احد افراد التحقيق يسجل رقمه او اسمه في الاستمارة ذاتها وعلى الطبيب او من ينوب عنه التوقيع في الحقل المعد فيها اعترافا بتسلم الجثة وما عليها من البسة او معها من مواد ارتأى طالب الفحص ضرورة ارسالها لعلاقتها بالوقعة مدونا في الوقت نفسه اسمه و صفته الوظيفية و ساعة و تاريخ استلامه للجثة و يحتفظ بنسخة واحدة من الاستمارة و يعيد الاخرى بيد من ارسله المحقق.



كما لا يصح قيام الطبيب المعالج بأجراء تشريح طبي عدلي لجثة شخص كان تحت معالجته او شارك في ذلك اذ قد يكون الطبيب ذا علاقة بأسباب الوفاة ويجب ان تحال الواقعة الى المرجع التحقيقي المختص ليقرر ما ينسبه.



فيما يجب ان يقوم الطبيب الفاحص للجثة بأجراء تشريح كامل لها وحسب الاصول في الوقائع التي يطلب منه تشريحها لبيان سبب الموت ويجب ان لا يكتفي بالفحص الظاهري او بتشريح جزئي مهما كانت الاضرار الظاهرية واضحة وتوحي له بانها ادت الى الموت.



