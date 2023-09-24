وزير الصحة: البرنامج الحكومي يجري وفق ما مخطط له.. تصاعد انجاز المستشفيات المتلكئة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ترأس الاجتماع الأسبوعي لدوائر مركز الوزارة اليوم لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الخاصة بتطوير الواقع الصحي"، مبينة أن "الوزير اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل والموقف الوبائي لإصابات الكوليرا والحمى النزفية ومراحل علاج المصابين والإجراءات المتخذة من قبل دوائر الصحة والتنسيق مع الجهات المعنية".وأكد الحسناوي خلال الاجتماع، أن "تنفيذ البرنامج الحكومي يجري وفق ما مخطط له"، مشددا على "الاستمرار بوتيرة العمل لضمان تقديم أفضل خدمة صحية وتطوير واقع المؤسسات وفق ما مخطط لها بالبرنامج الحكومي ".ولفت الى أن "مشاريع المستشفيات المتلكئة تشهد تصاعدا بوتيرة العمل والإنجاز لإدخالها الخدمة واحدة تلو الأخرى فضلا عن الاستمرار بإعمار وتأهيل المستشفيات الحالية"، مشيراً إلى "ضرورة الاستمرار بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة احتياجات المؤسسات الصحية".وشدد على "أهمية الزيارات التفتيشية للمؤسسات الصحية ومتابعة عمل واحتياجات الملاكات في المؤسسات والرقابة الدوائية ومحاسبة المخالفين".