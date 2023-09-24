العراق يُسجل ارتفاعا طفيفا بمعدل التضخم خلال شهر اب الماضي

السومرية نيوز – محليات



اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، حدوث ارتفاع طفيف في معدل التضخم خلال شهر اب الماضي مقارنة مع شهر تموز الذي سبقه.





وأضاف، ان "معدل التضخم السنوي شهد هو الاخر ارتفاعا بنسبة (3.7٪؜) خلال شهر اب بالمقارنة مع نفس الشهر من العام المنصرم، 2022". وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "تقرير الجهاز المركزي للإحصاء لشهر اب الماضي، اظهر ان معدل التضخم للشهر المذكور قد شهد ارتفاعا بنسبة (0.5٪؜)".وأضاف، ان "معدل التضخم السنوي شهد هو الاخر ارتفاعا بنسبة (3.7٪؜) خلال شهر اب بالمقارنة مع نفس الشهر من العام المنصرم، 2022".

ما التضخم؟

يعد التضخم فقدان القوة الشرائية بمرور الوقت، مما يعني أن كمية النقود التي تمتلكها لن تشتري لك اليوم ما اشترته أمس.



ويتم التعبير عنها عادة بأنها التغيير السنوي في أسعار السلع والخدمات اليومية، مثل: الطعام والأثاث والملابس والنقل والألعاب.



يمكن أن يكون التضخم نتيجة لارتفاع الطلب لدى المستهلكين، لكنه يمكن أن يرتفع وينخفض أيضا بناء على التطورات التي لا علاقة لها بالظروف الاقتصادية، مثل إنتاج النفط المحدود ومشاكل سلسلة التوريد.