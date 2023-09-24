هل دعت الحكومة متحولاً جنسياً إلى مهرجان العراق الدولي؟.. هذه الحقيقة (صورة)

السومرية نيوز – محليات



يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن مجلس الوزراء العراقي ووزارة الثقافة قد أرسلت دعوة إلى مهرجان العراق الدولي لمتحول جنسي عراقي يُدعى "ايسوري أياد" يقيم في السويد.



مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، "الادعاء المرفق غير دقيق، إذ ظهر (أيسر اياد) عبر قصة (ستوري) حسابه على الانستغرام بتأريخ اليوم، 23 أيلول 2023، وأكد أنه لا يعلم بصحة الدعوة والتي وجهت إليه من قبل أحد المخرجين، مبينًا أنه لم يستلم دعوة من الحكومة إلا أنه ينوي الحضور، أي لم تقم وزارة الثقافة العراقية أو مجلس الوزراء بتقديم دعوة إلى (أيسر) كما تم الادعاء.

من جانبها نشرت الصفحة الرسمية الراعية للمهرجان بيان استنكار بتأريخ 23 أيلول 2023، ذكرت فيه، "القائمون على هذا المهرجان يستنكرون بأشدّ العبارات ما تقوم به بعض وسائل الإعلام المظلّلة من حملةٍ لتشوية وابتداع الأخبار المزيفة حول حضور مجموعة من الضيوف الذين لا علم لنا بهم ولم يتم توجيه الدعوة لهم اساساً"، وأضافت "أنّ الضيوف تم اختيارهم بعنايةٍ ودقةٍ تامة، بالشراكة مع مؤسسات الدولة الثقافية".