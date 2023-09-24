الحج والعمرة تعلن نجاح خطة تفويج زائري الإمام العسكري

وقال المسعودي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه"بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باشرت الهيئة ولأول مرة على مدى يومين بنقل وتفويج قاصدي المرقدين العسكريين، في ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري(ع)".واشار الى ان "أكثر من ٣٠٠ موظف من جميع كوادر الهيئة بمختلف عناوينهم الوظيفية عملوا على تفويج الزائرين طوال ايام الزيارة المباركة وتسهيل حركة القاصدين للإمام الحسن العسكري (ع)".وأكد رئيس الهيئة ان" الزيارة المباركة شهدت انسيابية عالية بحركة الحشود المليونية ولم ترافقها اية سلبيات، حيث عاد اغلب الزوار سالمين متباركين بفضل تضافر جهود جميع الجهات المشاركة بتأمين وتقديم الخدمات".