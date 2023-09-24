في بغداد.. مشاجرة بين امرأة وضابط وسط العاصمة

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بوقوع مشاجرة بين امرأة وضابط شرطة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة وقعت مساء اليوم، في الحارثية بين امرأة يرجح تعمل ضابطة برتبة ملازم أول وبين ضابط في شرطة النجدة".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة وقعت بعد حادث تصادم بين سيارتين وسط العاصمة بغداد"، مشيراً الى أنه "تم اعتقال المرأة"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.