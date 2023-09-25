العتبة العسكرية تعلن استقبال 3 ملايين زائر

وذكرت العتبة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "استقبلت (3.000.000) ثلاثة ملايين زائر من عشاق أهل البيت (عليهم السلام) لإداء الزيارة واقامة مراسم العزاء في مرقد الامامين العسكريين بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري الامام الحادي عشر من ائمة اهل البيت (عليهم السلام) في يوم الاحد (8 ربيع الأول / 1445هـ الموافق 24/9/2023)".وأضاف البيان أن "الزيارة شهدت مشاركة أكثر من (950) موكب خدمي وأكثر من (90) هيئة ساندة للعتبة المقدسة بعدد تجاوز (3.500) متطوع و(59) قناة فضائية ناقلة للمراسيم و (9) سيارة نقل فضائي sng و (208) اعلامي".