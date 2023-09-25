"فقد النبض والتنفس".. انقاذ حياة طفل من موت محقق في كربلاء

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الكوادر الطبية بمركز الحوادث والحالات الحرجة في طوارئ المدينة الطبية بكربلاء المقدسة تمكنت من انقاذ حياة طفل بعمر(7) سنوات بعد تعرضه لحادث غرق".وقال محمد مهدي، مُقيم أقدم طب الطوارئ إن "الطفل كان فاقداً للنبض والتنفس"، مؤكداً "بعد إجراء الإسعافات الأولية بضمنها الإنعاش القلبي الرئوي الذي استمر لخمس دقائق واجراء الفحص الطبي اللازم تم رجوع نبض الطفل الى وضعه الطبيعي وبعد استقرار حالته الصحية بجهود الفريق الطبي والصحي والتمريضي جرى تحويله الى ردهة العناية المركزة في مستشفى كربلاء التعليمي للأطفال".