مفتشية آثار النجف تتسلم 350 قطعة أثرية من مواطنين (صور)

وقال مدير المفتشية أحمد علي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "القطع الأثرية متنوعة، بين جرار فخارية، مسكوكات، دمى، مطارق معدنية، أشكال حجرية، حلي وأساور نحاسية، خرز وتماثيل، وأجزاء من ألواح فخارية وزجاجية مختلفة الاشكال والأحجام، تم استلامها من المواطنين وللمرة الأولى خلال هذا العام".وأكّد علي، أن "أغلب القطع المُستَلمة بحالة جيدة، وسيتم تسليمها للمتحف العراقي والتعامل معها وفق الضوابط المعمول بها من قبل اللجنة الفنية لغرض تصنيفها وتقييمها ومعرفة عائديتها التأريخية".