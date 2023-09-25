طقس "ساخن".. ثلاث محافظات تُسجل 45 درجة غداً والبصرة 46

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وتابعت الهيئة، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".ولفتت إلى، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".