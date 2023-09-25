السوداني يُشرف على عملية المحاكاة الثانية للانتخابات المحلية

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أشرف على عملية المحاكاة الثانية لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، التي نظمتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".