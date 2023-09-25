اغتيال البلوگر "نور بي أم" بثلاث رصاصات في بغداد (صورة)

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً مسلحاً يستقل دراجة نارية أقدم على قتل البلوكر (نور بي ام) مستخدما سلاح نوع مسدس".وأضاف، أن "(نور بي أم) تلقى ثلاث إطلاقات نارية في منطقة الرقبة والبطن، ضمن منطقة الداودي في المنصور بالعاصمة بغداد".وأشار المصدر الى، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا للبحث عن الجاني الذي لاذ بالفرار الى جهة مجهولة"، لافتا الى "نقل جثة الضحية الى الطب العدلي".