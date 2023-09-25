ضبط موظف في بلدية السماوة متلبساً بالرشوة

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق المثنى تمكَّن، بعد المتابعة الدقيقة من ضبط مُوظَّفٍ مُكلَّفٍ بالعمل في قسم التجاوزات بمُديريَّة بلديَّة السماوة مُتلبّساً بالجرم المشهود؛ وذلك أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة من أحد المُراجعين؛ لقاء السماح له بإكمال أعمال الترميم في العمارة التجاريَّة الخاصَّة به".وأضافت، أنَّ "الفريق المُكلَّف انتقل إلى المكان المُحدَّد لاستلام مبلغ الرشوة، وتمكَّن من ضبط المُتَّهم حال استلامه المبلغ المُتَّفق عليه، لافتةً إلى تدوين أقواله وعرضه على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتصديق أقواله وتقرير مصيره".يٌشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أن دعت المُواطنين كافة إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمُساومة والابتزاز التي قد يتعرَّضون لها أثناء مراجعتهم مُؤسَّسات الدولة، وذلك عبر الاتّصال بمنافذها المُخصَّصة لذلك؛ ليتسنى لها ضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود.