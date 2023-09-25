حادث سير ينهي حياة 3 اشخاص على طريق الدجيل – بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "ثلاثة اشخاص لقوا مصرعهم جراء حادث سير طريق الدجيل – بغداد"، مشيرا الى انه " الثالث خلال اقل من 24 ساعة".وأضاف، ان "طرق شمال وجنوب محافظة صلاح الدين لاسيما الرابطة مع العاصمة وبقية المحافظات تشهد حوادث يومية بسبب تهالك الطرق".