في محافظتين.. اعتقال متهمين بتهريب المشتقات النفطية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات المدير العام اللواء الركن ظافر نظمي جمال أطاحت مفارز اللواء الثامن في محافظة البصرة بـ (5) متهمين بتهريب المشتقات النفطية بواسطة كمين محكم بعد ورود معلومات أمنية تفيد بعدم وجود أوراق رسمية بالمنتوج المحمل بتلك العجلات".وفي السياق نفسه "القت قوة من اللواء الرابع في محافظة ديالى القبض على متهم بتهريب المنتوجات النفطية وضبط عجلته لوجود تحوير في خزان العجلة بالاضافة الى العثور على عدد من الخزانات البلاستيكية المختلفة الاحجام والسعات".وأشار البيان الى انه "تم تنظيم محضر أصولي بالمضبوطات وإيداع المتهمين التوقيف تمهيداً لعرضهم على القضاء المختص".