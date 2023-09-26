قناع للسيد السيستاني يُثير الضجة.. تعرف على حقيقة الفيديو المتداول وتفاصيله



السومرية نيوز – محليات



تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو يزعم أن "السيد محمد رضا السيستاني يرتدي قناعاً ليكون بهيئة والده السيد علي السيستاني، وإن الأخير لا وجود له".

لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام" المختصة بكشف الاخبار المزيفة، أكدت من خلال الاطلاع على الفيديو أنه مفبرك، وأشّرت ملاحظات عدة جاءت كالتالي:



اولاً: رغم أن الغرفة في الفيديو المتداول تظهر بشكل مطابق للغرفة التي يظهر بها السيد السيستاني اثناء لقاءه بالشخصيات إلا أنها تخلو من المروحة السقفية بينما غرفة السيد السيستاني في اللقطات الرسمية يظهر وجود مروحة سقفية.

صورة من الفيديو المفبرك





ثانياً: عند مقارنة أداة التحكم (الريموت كونترول) الخاصة بمكيف الهواء، تظهر ملاحظتين: احدها أن موقع الريموت كونترول في صورة اللقاء الرسمي (كما موضح في الرقم 1) تختلف عن موقعها في الفيديو المفبرك بمسافة كبيرة.



الملاحظة الأخرى (كما موضح في الرقم 2) إن المسافة بين الطاولة الصغيرة بجانب السيد السيستاني عن مكان الكنبة (القنفة) شبه معدومة في صورة اللقاء الاصلية، اما في الفيديو المفبرك هناك مسافة كبيرة ويظهر الحائط الأبيض بين الطاولة الصغيرة عن مكان الكنبة (القنفة) التي يجلس عليها السيد السيستاني (كما موضح في الرقم 2).



حيث يتبين من هذين الاختلافين أن صورة الأشخاص تم اضافتهم في الفيديو المفبرك دون تعديل مكان القنفة والريموت كونترول. صورة من لقاء رسميعند مقارنة أداة التحكم (الريموت كونترول) الخاصة بمكيف الهواء، تظهر ملاحظتين: احدها أن موقع الريموت كونترول في صورة اللقاء الرسمي (كما موضح في الرقم 1) تختلف عن موقعها في الفيديو المفبرك بمسافة كبيرة.الملاحظة الأخرى (كما موضح في الرقم 2) إن المسافة بين الطاولة الصغيرة بجانب السيد السيستاني عن مكان الكنبة (القنفة) شبه معدومة في صورة اللقاء الاصلية، اما في الفيديو المفبرك هناك مسافة كبيرة ويظهر الحائط الأبيض بين الطاولة الصغيرة عن مكان الكنبة (القنفة) التي يجلس عليها السيد السيستاني (كما موضح في الرقم 2).حيث يتبين من هذين الاختلافين أن صورة الأشخاص تم اضافتهم في الفيديو المفبرك دون تعديل مكان القنفة والريموت كونترول.

صورة من اللقاء الرسمي





ثالثاً: اقدام الشخص الثالث (المُرافق) تظهر بشكل ضعيف جداً وتبدو على هيئة أرجل كرسي وليست لأنسان، وهذا يدل على تركيب الشخص داخل الصورة. صورة من الفيديو المفبركاقدام الشخص الثالث (المُرافق) تظهر بشكل ضعيف جداً وتبدو على هيئة أرجل كرسي وليست لأنسان، وهذا يدل على تركيب الشخص داخل الصورة.

صورة من الفيديو المفبرك

رابعاً: في صورة اللقاء الرسمي توجد حقيبة واضحة بجانب مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، إما في صورة الفيديو المفبرك، فلا وجود للحقيبة بجانب جينين بلاسخارت.

صورة من اللقاء الرسمي





خامساً: لقاء السيد السيستاني بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق (جينين هينيس بلاسخارت) وبرفقة شخص ثالث تعود إلى لقاء قديم يرجع لعام 2020.



وبملاحظة هذه الصورة ادناه الظاهرة بالفيديو المفبرك يتبين بأن اللقطة ثابتة أو جامدة ولا تظهر أي حركة على الأشخاص الثلاثة (السيد السيستاني، بلاسخارات، المُرافق). أي أنها لا تبدو لقطة فيديو انما صورة تم فبركتها ووضع الشخصيات بمقطع الفيديو المفبرك. صورة من الفيديو المفبركلقاء السيد السيستاني بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق (جينين هينيس بلاسخارت) وبرفقة شخص ثالث تعود إلى لقاء قديم يرجع لعام 2020.وبملاحظة هذه الصورة ادناه الظاهرة بالفيديو المفبرك يتبين بأن اللقطة ثابتة أو جامدة ولا تظهر أي حركة على الأشخاص الثلاثة (السيد السيستاني، بلاسخارات، المُرافق). أي أنها لا تبدو لقطة فيديو انما صورة تم فبركتها ووضع الشخصيات بمقطع الفيديو المفبرك.

صورة من الفيديو المفبرك

صورة من اللقاء الرسمي

هذا بالاضافة إلى أن العديد من الشخصيات المعروفة وغير المعروفة تلتقي بالسيد السيستاني بين فترة وأخرى، وآخرها لقاءه مع الطالب المتفوق في مرحلة السادس الاعدادي، ولقاءه بمجموعة من اطباء النجف، وايضًا لقاءه بالطفلة جنات المصابة بمرض السرطان.